İzol: "Dış ticaret açığının azalması sevindirici"

95 azalmasının sevindirici olduğunu belirterek, "İhracatımızın artış göstermesi ve dış ticaret açığının her geçen ay azalması iş dünyası adına sevindirici" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2018 Ağustos ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. Buna göre, ihracat ağustos’ta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 57.95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83.3 oldu. Dış ticaret açığının azalması ve ihracatın artmasının iş dünyası adına sevindirici olduğunu kaydeden İzol, "İhracatımızın her geçen ay ivme kazanarak artması iş dünyasını olumlu yönde etkiliyor. Üretim ve pazarlama ağında istikrar sağlandığı takdirde ülkemiz açısından bu rakamlar daha sevindirici hale gelecektir. Özellikle Mersin bu rakamların artışında önemli bir pay sahibidir. Liman ve konumu itibari ile dış pazarda etkin rol oynayan Mersin, şuanda Türkiye’nin kalbi konumundadır. Bizler de bu durumu fırsata çevirerek daha fazla üretim, yatırım ve istihdam ortamı yaratmalıyız" diye konuştu.

Türkiye’nin yeni reformlar ve teşvikler ile birlikte ileriye taşınacağını dile getiren İzol, "Üretim, yatırım, istihdam, reformlar ve teşvikler, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması adına önemli kaynaklardır. Devletimizin izlediği ekonomi politikası ve reformlar ile birlikte yakın zamanda Türkiye’yi güzel günlerin beklediğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.