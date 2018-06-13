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13 Haziran 2018 16:12

İzol: "Ekonomi, siyasetin gölgesinde kalmamalı"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, CHP heyetinin ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin siyasetin gölgesinde kalmaması gerektiğini söyledi.

İzol:

13 Haziran 2018 16:12


CHP Mersin milletvekilleri Hüseyin Çamak, Serdar Kuyucuoğlu, İl Başkanı Adil Aktay ve milletvekili adayları, Mersin GİAD’ı ziyaret ederek, üyeler ile fikir alışverişinde bulundular.


Ülke ekonomisinin siyasetin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, birlik beraberlik içerisinde seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde atlatılıp ekonomiye, yatırımlara, ihracata odaklanılması gerektiğini belirtti.


İzol, "Bizler siyasi parti gözetmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde tamamen ekonomiye odaklı bir kuruluşuz. Bünyemizde 200’ü aşkın iş adamı var ve üyelerimizin aklındaki tek soru ülke ekonomisi. Bizler Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve birçok Avrupa ülkesini gölgesinde bırakacak seviyeye gelmesi için yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Seçim sürecinde siyaset ekonomiyi gölgesinde bıraksa da seçimlere az bir zaman kaldı. Seçim sonrasında ekonomi odaklı yol izlenmesi biz iş insanlarını memnun edecektir" dedi.




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