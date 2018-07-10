İzol: "Grafikleri zirveye taşımak zorundayız"

Başkan İzol, yayımladığı mesajla yeni kabineyi değerlendirdi. Açıklanan yeni kabinenin ardından artık çok çalışma zamanının geldiğini kaydeden İzol, "Ülkemiz yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte, yeni bir kabineye kavuştu. Yeni dönemin ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da değişime kısa sürede ayak uydurarak, çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza aralıksız devam etmek zorundayız. Bu yeni sistem ile birlikte ülkemizin önündeki engellerin kalkacağını, daha üretken bir Türkiye modelinin önümüzdeki sürece damga vuracağını düşünüyoruz. Uygulamaya konulan yeni yönetim sistemi ile birlikte ekonomik anlamda reformların hızla geliştirileceği kanaatindeyiz. Bizler Mersinli işadamları olarak bu değişim ile birlikte daha çok çalışıp, ülkemizin gelişimine katkı sunabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülke olarak çok çalışarak grafikleri en üst seviyeye çıkarmak zorundayız" diye konuştu.