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16 Temmuz 2018 11:29

İzol: "İşsizlik rakamlarındaki düşüş sürdürülmeli"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MEGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, işsizlik rakamlarındaki düşüşün ekonomik gelecek anlamında güven verdiğini belirterek, "Yatırımcılarımız ülkesine olan güvenini her fırsatta gösteriyor.

İzol:

16 Temmuz 2018 11:29

İşsizlik rakamlarındaki düşüş sürdürülmeli" dedi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı işgücü istatistiklerini değerlendiren İzol, işsizlik rakımının 2018 yılı Nisan döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olduğunu kaydetti.



"Her yatırım istihdamı artırıyor"


İşsizlik rakamlarındaki düşüşün Türkiye adına sevindirici olduğunu belirten İzol, "Yapılan her yatırım istihdam oranlarımızın daha yukarıya çıkmasına sebep oluyor. Bu anlamda yatırımcılarımıza minnettarız. İşsizlik rakamları düştükçe ülkemizin refah seviyesi de artıyor. Ülkemizin yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğu çok açık ortada. Zira, ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 32 bin kişi artarken hizmet sektöründe ise 6 bin kişi arttı. Yeni sanayi alanları ile birlikte istihdam ve ihracat rakamlarımızda ciddi artışlar söz konusu. Kentimizde de sanayi alanlarının çoğalması adına yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve bu konuda elimizden gelen desteği ortaya koyuyoruz. İşsizlik rakamlarının önümüzdeki aylarda daha da düşeceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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