İzol: "KDV ve ÖTV indirimi olumlu sonuçlar doğuracak"

Mersin Girişimci İşadamları Derniği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol, Vergi İndirim Paketi'nin olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, "Enflasyon ile mücadele kapsamında atılan adımların ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

İzol, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ‘Vergi İndirim Paketi' kapsamında açıkladığı KDV ve ÖTV indirimlerini değerlendirdi. Mersin GİAD ve iş adamları olarak pakete destek verdiklerini belirten İzol, "Türkiye'nin kalbi konumunda olan sektörlerde KDV ve ÖTV indirimi yapılması, bazı sektörlerde ise ÖTV'nin tamamen kaldırılması piyasaları olumlu yönde etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"Milli değerlerimize sahip çıkarak üretmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin yeni düzenlemeler ile ekonomik anlamda güç kazandığını kaydeden İzol, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve beraberindeki heyetin enflasyon ile mücadele kapsamında attığı adımların ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında etkili olacağını düşünüyorum. Hükümetin ekonomiyi güçlendirmeye yönelik atılan adımların hem iş dünyasına hem de vatandaşlara nefes aldıracak. Bölgemizde her sektörden üyeye sahip olan Mersin GİAD olarak, enflasyon ile mücadeleye sonuna kadar destek olacağız. İş dünyasının rahatlaması demek yatırımların ve üretimin artması demektir. Bu bağlamda milli değerlerimize sahip çıkarak üretmeye devam edeceğiz" dedi.