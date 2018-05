İzol: "Mersin, projelerle büyüyecek"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve beraberindeki heyetle birlikte Mersin GİAD’ı ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ülke ve Mersin ekonomisinin konuşulduğu ziyarette, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, Mersin için faydalı olacak her projede yer almak istediklerini belirterek, "Bizler Mersin GİAD ailesi olarak her zaman Mersin için her alanda çalışmalar düzenledik ve bunları hayata geçirdik. Birçok projeye imza attık. Biz istiyoruz ki, Mersin’de kurum ve kuruluşlar, odalar ve STK’lar ile birlikte hareket ederek bu projeleri bir çığ haline getirelim. Mersin için kim faydalı proje üretiyorsa onun yanında yer alacağız ve Mersin’imizi en üst seviyelere taşımak adına üyelerimiz ile birlikte yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her zaman kentimizin projelerle büyüyeceğine inandık ve bu doğrultuda ilerleyeme devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mersin’e faydalı projelerin içinde olacağız"

Mersin GİAD’ı çalışmalarından dolayı tebrik eden MTSO Başkanı Kızıltan, "Mersin GİAD, özellikle eğitim alanında yaptığı projeler ile göz doldurdu. Mehmet İzol ve GİAD ailesini Mersin için yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum. Mersin’e faydalı olacak projelerin elimizden geldiğince destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte hareket edildiği takdirde Mersin’in hak ettiği yerlere gelmemesi için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

"En iyi yatırım birlikte hareket etmektir"

’Mersinlilik’ ruhunun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise, "Mersin’in birlik beraberliği ve düzeni bizler için çok önemlidir. Bizim öncelikle yapmamız gereken, yaşadığımız kenti sahiplenebilmek olmalıdır. Herhangi bir siyasi güç gözetmeksizin öncelikle bir olma duygusunu kente aşılamamız gerekiyor. En iyi yatırımın birlikte hareket etmek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.