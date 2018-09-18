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İzol: "Mersin ticaret üssü olacak"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet İzol, model fabrikalar projesinin Mersin adına önemli bir yatırım olduğunu söyledi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de model fabrika projelerinin planlandığı ve fon kaynaklarının bulunduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren İzol, Mersin'in model fabrikaları ile kısa sürede farklı noktalara geleceğini belirterek, "Mersin bulunduğu konum itibari ile Türkiye ekonomisine ciddi oranda katkı sağlayan kentimizdir. Sanayi alanında yapılan teşvikler ve model fabrikalar ile birlikte Mersin tam anlamıyla ticaret kenti haline gelecektir" dedi.


Sanayinin gelişmesi açısından uygulanan teşvikleri değerlendiren İzol, "Hükümetimizin sanayi alanında yaptığı yatırımlar, yatırımcıların önünü açıyor. Model fabrikaların oluşturulması Mersin'i kısa sürede sanayi alanında üst noktalara taşıyacaktır. Mersin kısa sürede ticaret üssü haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

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