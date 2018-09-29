İzol: "Mersin Türkiye'nin kalbi konumundadır"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, Mersin'in kalkınması adına gerçekleştirilen tüm lobi faaliyetlerinin içinde olacaklarını belirterek, "Mersin şu anda Türkiye'nin kalbi konumundadır. Ortak lobi faaliyetleri ile Mersin'i çok daha üst seviyelere taşıyacak gücümüz var" dedi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Bekir Topçu, beraberindeki heyetle birlikte Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mersin GİAD Başkanı İzol, Mersin'i kalkındırmaya yönelik yapılan tüm projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. İzol, "Mersin şu anda Türkiye'nin kalbi konumundadır. Ortak lobi faaliyetleri ile Mersin'i çok daha üst seviyelere taşıyacak gücümüz var. Birlik ve beraberlik içerisinde Mersin'i hak ettiği noktalara getirmek için yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Güç birliği çerçevesinde çalışmalar yürüteceğiz"

Mersin'in yapılan ve yapılacak olan yeni yatırımlarla marka değerinin artırılması adına çalışmaların içinde olacaklarını belirten Topçu ise, "Mersin adına olumlu düşünen STK'lardan biri olan Mersin GİAD, Mersin'i projelerle güçlendirme açısından önemli bir konuma sahip. Bizler de bu derneklerin fikirlerini alarak güç birliği çerçevesinde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.