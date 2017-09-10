İzol; "Otoyol müjdesi, Mersin’in yüzünü güldürdü"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretim endeksi ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın açıkladığı Çeşmeli-Taşucu otoyolunun Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından onaylanmasını değerlendiren İzol, TÜİK verilerinin Türkiye’nin kalkınması açısından sevindirici olduğunu belirtirken, Mersin için gösterdiği çabalardan dolayı Lütfi Elvan’a teşekkür etti.

Temmuz ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 2.3, geçen yıla göre yüzde 14.5 artmasının, Türkiye sanayisinin gün geçtikçe büyüdüğünün, üretimin giderek arttığının ve dışa bağımlılığın azalması yolunda emin adımlar atıldığının göstergesi olduğuna işaret eden İzol, "Ülke sanayisinin gelişmesi ve üretimin artması ihracatı körükleyeceği gibi, direkt olarak istihdam verilerine de katkı sağlayacaktır. İhracat rakamları ve sanayi endeksi ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin, hükümetimizin verdiği desteğin ve yaptığı yatırımların karşılığını aldığının apaçık kanıtıdır" dedi.

"Mersin halkının yüzünü güldürdü"

Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesine de değinen İzol, şöyle devam etti; "Kalkınma Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Lütfi Elvan’ın verdiği Çeşmeli-Taşucu otoyolu müjdesi, Mersin halkı olarak hepimizin yüzünü güldürdü. Mersin, bir turizm kenti olmak için gerekli iklim şartlarına, doğal güzelliğe ve zengin kültür mirasına sahiptir. Mersin’in batı trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan bu otoyol kentimize özellikle yerli turistin gelmesini, bölgeyi günübirlik ziyaret etmek isteyen vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak, bu da Mersin ekonomisine katkıda bulunacaktır. Ayrıca yapılacak olan yatırımlarla bölge halkının istihdamı sağlanacaktır. Bu vesile ile Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’a Mersin için gösterdiği çabalardan ve Mersin halkına verdiği değerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”