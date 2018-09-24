İzol: "Tarımın gelişmesi için çiftçi desteklenmeli"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol, Türk tarımının desteklenmesinin ülke adına büyük önem taşıdığını belirterek, "Tarımın gelişmesi için çiftçilerimize sahip çıkmak ve onları desteklememiz gerekiyor" dedi.

İzol, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı, "Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak" ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçilere sağlanan desteğin yerinde olduğunu kaydeden İzol, Türk tarımının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Gübreye uygulanan indirimin çiftçiyi rahatlatacağını belirten İzol, "Türk tarımının geliştirilmesi adına çiftçilerimize sahip çıkmak ve onları desteklememiz gerekiyor. Tarım bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli alanlardan biridir. Türkiye verimli toprakları ile tüm ülkeleri kıskandıracak coğrafi değerler taşıyor. Bizler bu değerleri iyi değerlendirerek ülkemizin her toprağından altın değerinde ürünler elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de çiftçilerimize gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. Türk tarımının gelişeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Tarım olmazsa olmaz"

Tarımın bir ülke açısında olmazsa olmaz olduğunu ifade eden İzol, "Ülkemiz tarımsal faaliyetler konusunda yeni düzenlemelerle birlikte hububat ihracatında ön saflarda yer alacaktır. Tarımı gelişmemiş bir ülkeden başka konularda gelişmesini bekleyemeyiz. O yüzden tarım Türkiye için büyük önem taşıyor. Bu güne kadar tarımsal alanda yürütülen teşvikler ve destekler ile büyük bir ivme kazandık. Bundan sonraki atılacak adımlarla birlikte ülkemiz tarım alanında diğer ülkelere örnek olacaktır" şeklinde konuştu.