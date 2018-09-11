İzol: "Türkiye güçlü ekonomiye kavuşacak"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonominin yılın ikinci çeyreğinde 5.2 büyüdüğünü belirterek, "Bu sonuç Türkiye'nin attığı adımlarının sonuç verdiğini göstergesidir. Türkiye güçlü ekonomiye kavuşacak" dedi.

İzol, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde 5.2 büyümesini değerlendirdi. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde 5.2 büyüdüğünü söyleyen İzol, "Türkiye'nin doğru hamleler ile her yıl büyüme oranlarını artırması iş dünyasına olumlu etkiler bırakıyor. TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde 5.2 oranında büyüme gösteren ekonomimiz, istikrarlı bir yol izlediği sürece daha fazla güçlenerek gelişmekte olan ülkelere rol model olacağından şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yatırımlarla büyüyeceğini belirten başkan İzol, "Mersin GİAD olarak geniş bir üye potansiyeline sahibiz. Üyelerimizin Mersin'de ve çeşitli illerde yaptığı yatırımlar ve sağladıkları istihdam göz dolduruyor. Yatırımcılar korkmadan yatırımlarını sürdürmeleri ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamalıdır. Yatırım ve istihdam odaklı projelerin her zaman sonuç verdiğini gördük. Bizler yatırımlarımızı sürdürdüğümüz sürece yabancı yatırımcıları Mersin'e kazandırma yolunda önemli bir rol oynayacağız" şeklinde konuştu.