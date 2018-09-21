İzol: "Üretim beraberinde istihdamı getirir"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, istihdam oranlarının bir önceki döneme göre artış gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin ileriye taşınması adına daha fazla üretim gerekiyor. Üretimin gerçekleşmesi için de daha fazla istihdam gerekiyor" dedi.

İzol, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı istihdam verilerini değerlendirdi. İzol, istihdam edilenlerin sayısının 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi olduğunu, istihdam oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 48.4 olarak gerçekleştiğini söyledi. Söz konusu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısının 133 bin kişi azaldığını kaydeden İzol, "Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.2'si tarım, yüzde 19.6'sı sanayi, yüzde 7.2'si inşaat, yüzde 54'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.9 puan, inşaat sektörünün payı 0.4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 0.4 puan arttı" ifadelerini kullandı.

"Var gücümüzle çalışarak ekonomiye katkı sağlayacağız"

İstihdam oranlarının artış göstermesinin son derece sevindirici olduğunu belirten İzol, "Ülkemizin ileriye taşınması adına daha fazla üretim gerekiyor. Üretimin gerçekleşmesi için de daha fazla istihdam gerekiyor. Sanayi, tarım, inşaat ve hizmet sektöründeki istihdam artışları ülkemizdeki iş hacminin göstergesidir. Üretim odaklı çalışmalarımızı artırdığımız zaman ülkemizin istihdam kapasitesini genişletmiş olacağız. Bunun için var gücümüzle çalışarak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.