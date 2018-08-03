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03 Ağustos 2018 18:19

İzol’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına tam destek

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, dövizlerin yastık altından çıkarılması konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vererek üyelerine aynı çağrıyı yaptı.

İzol’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına tam destek

03 Ağustos 2018 18:19


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’100 Günlük Eylem Planı’na ilişkin açıklamaları sırasında yastık altındaki dövizlerin çıkarılması çağrısına destek veren İzol, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine el uzatan dış güçler, bunu başaramayınca Türkiye’nin dengelerini ekonomi üzerinden bozmaya çalışıyorlar. Biz iş insanları olarak bu oyunlara gelmeyeceğiz. Doların ve Euro’nun yükselişe geçmesi, oynanan oyunların en büyük göstergesidir. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği olarak buradan tüm üyelerimizi dövizlerini ve altınlarını yastık altından çıkartmaya davet ediyorum" dedi.


"Yatırımlarımız bizleri daha da güçlendirecek"


Yatırım odaklı çalışmaların ülke ekonomisini kısa sürede kalkındıracağını belirten İzol, "Milli değerlerimize sahip çıkarak ve yatırım odaklı çalışmalar yaparak Türkiye ekonomisini kalkındırabiliriz. Buradan tüm üyelerimizi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.




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