Jakaranda ağaçları Mezitli’nin havasını değiştirdi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın kardeşlik projelerinden birisi olan, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları, mor renkli çiçeklerle bulunduğu bölgenin havasını değiştiriyor. Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 70 bin metrekarelik alanda 4 bin jakaranda fidanının toprakla buluştuğu koruluklar, narin yoğun yaprakları ve mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ile büyüleyici bir görüntü sergiliyor. Koruluklar bölgede yaşayan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "36 jakaranda koruluğuna diktiğimiz 4 bin ağaç çiçek açtı ve bulundukları bölgenin havasını rengini ve değiştirmeye başladı. Tüm Mersinlileri ilçemizde bulunan bu görsel şölene davet ediyorum. Mezitli’nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. Birçok sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda jacaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkanı sunduk. Toplamda 70 bin metrekarelik alana dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Hemen hepsi çiçek açtı ve bulundukları bölgenin havasını rengini ve değiştirmeye başladı. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle yaz aylarında vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğaseverleri de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" dedi.