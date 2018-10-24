Jakarandalar yeniden çiçek açtı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gurur projelerinden birisi olan jakaranda korulukları mayıs haziran döneminden sonra sonbaharda yeniden çiçek açtı. Mezitli Belediyesi'nin en büyük kardeşlik projelerinden birisi olan, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları, mor renkli çiçeklerle ve hoş aromalı kokusuyla bulunduğu bölgenin havasını da değiştiriyor.

Daha temiz bir hava, daha yeşil bir Mezitli için ilçenin dört bir yanına koruluk yaptıklarını kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. Birçok sivil toplum kuruluşlarını Mezitli'de aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda jakaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkanı sunduk. Toplamda 70 bin metrekarelik alana dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Havaların oldukça sıcak geçtiği bu sonbahar mevsiminde ağaçlarımız çiçek açtı. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğaseverleri de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" dedi.