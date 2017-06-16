Jandarmadan sahte içki imalatçılarına baskın

Piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 bin 771 şişe sahte içki ile çok miktarda içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nde kiraladıkları evde sahte içki üretimi yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürdükleri belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda bin 410 litre rakı, 346 litre votka ve 185 litre viski olmak üzere toplam 2 bin 771 şişe sahte içki ele geçirildi. Satışa hazır sahte içkilerin yanı sıra sahte içki üretiminde kullanılan 260 litre etil alkol, 9 bin 75 adet boş şişe ve şişe kapağı, 17 bin 500 adet alkollü şişe etiketi, 45 adet 19 litrelik doğal kaynak suyu, 13 adet 20 litrelik boş etil alkol bidonu, 8 adet 60 litrelik boş bidon, 500 ve 300’er litrelik su tankları, karıştırıcı, plastik hortum ve elektrik kabloları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., F.A., E.G. ve D.A. adlı şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, şüphelilere ÖTV genel tebliğine göre toplam 243 bin 22 lira, olayda kullanılan araca ise 2 bin 369 lira idari para cezası uygulandı.