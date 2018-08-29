Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

Japonların ürettiği güneş panelli elektrikli bisikletleri hayal ederek bin liraya mal ettiği üç tekerlekli bisikleti ile Silifke sokaklarında bütün bakışları üzerine toplayan 68 yaşındaki Sabri Dölek, benzinsiz, mazotsuz, şarjsız güneş panelli üç tekerlekli bisiklete binmenin keyfini yaşıyor. Gün içinde güneşten aldığı enerjiyle süresiz yol alabilen ve hiç şarja gerek duyulmayan bisikleti görenler hayretler içinde kalıyor.

Japonların şarj etmeyen güneş paneli üç tekerlekli elektrikli bisikletten esinlendiğini belirten Sabri Dölek, "Elektrikli üç tekerli bisikletin 5 tane 60 volt kendi aküsü var. Bu aküyle azami 35 kilometre gidersin. Ondan sora gidemezsin. Çünkü aküleri 10 saat şarj etmek gerekiyor. Bu da zaman kaybını yol açıyor. Bunu ortadan kaldırmak ve yolda kalmamak için düşündüm ve bu panel sistemi aklıma geldi. Daha öncede panel sistemi yapmıştım ondaki paneller 12 volt şarj ettiği için bağlantı sistemini 12 volta çevirip sabahtan akşama kadar şarj etmek zorunda kalıyordum. Bunu değiştirdim. Panel sistemini seri bağlantı yaparak 80 volt üzerinden şarj ediyorum. 3 amper şarj ediyor. Ulaşımda benzine, mazota ve LPG’ye zam geliyor. Şimdi hem yolculuk yapıyorum. Hem güneş paneller sayesinde bisiklet yolda giderken kendini şarj ediyor. Artık şarj etme gibi bir problemim ortadan kalktı. Yakın mesafe şehir içinde rahatlıkla ulaşımımı yapıyorum” dedi.

Bisikleti inceleyen gençlerden Mehmet Ali Gezer, “Benzin ve mazot fiyatları artınca böyle bir bisikletin yapılması bana mantıklı geldi. Masrafı da az. Amcamı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gürcan Ender ise "Bir vatandaş olarak Sabri Beyin yaptığı bu icadı çok beğendim. Memleketimizde güneş çok. Sabri Beye destek verilirse Türkiye’ye bir kazanç getirebilir” şeklinde konuştu.