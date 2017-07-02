Judo minikler il birinciliği tamamlandı

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Seyfi Alanya Judo Antrenman Salonunda gerçekleştirilen ve il geneli 12 minik, 16 yıldız toplam 26 sporcunun mücadele ettiği Demokrasi ve Şehitler ile Minikler İl Birinciliği müsabakaları, dereceye giren sporcuların belirlenmesinin ardından tamamlandı.

Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Minikler İl Birinciliği erkekler kategorisinde 34 kiloda Azad Çetinkaya, 38 kiloda Gökdeniz Dağ ve 60 kiloda Deniz Yalman birinci oldu. Bayanlarda ise 32 kiloda Yağmur Avcı, 36 kiloda Seher Kaya, 40 kiloda Nisa Nur Altun ve 52 kiloda Münevver Yıldızhan birinciliği elde etti. Birinci olan sporcular, Mersin’i bu ay düzenlenecek olan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Demokrasi ve Şehitler Türkiye Judo Şampiyonası seçmelerinde ise Yıldız Erkeklerde; 34 kiloda Muhittin Kaya, 38 kiloda Baran Bayram, 42 kiloda Furkan Nuri Çoban, 55 kiloda Şahin Dağ ve 60 kiloda Deniz Yalman birinci olurken, Yıldız Bayanlar kategorisinde 48 kiloda Mihriban Kaya, 52 kiloda Ceren Ateş, 57 kiloda Gözde Nur Gökuş, 63 kiloda Damla Nazar Tarkan ve + 63 kiloda Selin Kanbak birinci oldu. Dereceye giren sporcuların, 14,15,16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Aksaray Hasan Dağı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan ’Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda Mersin’i temsil edecekleri bildirildi.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları, Judo İl Temsilcisi Yaşar Erdoğan, MHK Başkanı Mehmet Satıcıoğlu,Teknik Komite Başkanı Mustafa Özfen, Judo Antrenörü Selahattin Aşkın ve Eski Milli Sporcu Muhammet Çağlayan tarafından verildi.