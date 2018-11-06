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Kaçak şarap üretim merkezi polisi bile şaşırttı

Mersin polisinin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar İhsaniye Mahallesi'nde kaçak şarap üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, kaçak içki üretimi yapılıp, satıldığını tespit etti. Bunun üzerine H.E.Ş. isimli şahsa ait ikamete ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin litre olan 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Depoda ve evde kurulan düzenekler ise polisi bile şaşkına çevirdi.


Operasyonda H.E.Ş. gözaltına alındı.

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