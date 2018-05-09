Kaçak sigaraları otomobile zulalamışlar

Otomobildeki sigaraların motor ve lastik kısımlarına zulalandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Serbest Bölge Otoban Gişelerinden Mersin’e giriş yapan 2 otomobili durdurarak arama yaptı. Detektör köpeği vasıtası ile yapılan aramada, her iki aracın motor kısmı ve lastikleri dahil gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmada, Cumhuriyet Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada ise bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Toplam 8 bin 480 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan M.D., A.T. ve M.K.N. çıkarıldıkları mahkemece ’adli kontrol şartı’ ile serbest bırakıldı.