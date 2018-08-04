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04 Ağustos 2018 12:15

Kaçan topunun peşinden giden 3 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı

Mersin’de kaçan topun peşinden yola çıkan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaçan topunun peşinden giden 3 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı

04 Ağustos 2018 12:15

Olay yerinde ağır yaralanan küçük çocuk, Mersin Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda kaçan topunun peşinden giden 3 yaşındaki A.A.Ş, trafiğin olduğu yola çıktı. O esnada hızla gelen bir araç küçük çocuğa çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Mersin Şehir Hastanesine götürülen A.A.Ş. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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