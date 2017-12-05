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05 Aralık 2017 12:31

Kaçırılan üniversitesi Zelal ailesiyle buluştu

Mersin’de bindiği minibüsten akrabaları tarafından zorla kaçırıldıktan sonra polis operasyonu ile dün gece bulunarak emniyet müdürlüğüne getirilen Mersin Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Zelal Topçul (21), ailesiyle buluştu.

Kaçırılan üniversitesi Zelal ailesiyle buluştu

05 Aralık 2017 12:31


Pazar günü saat 14.30 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Homurlu Mahallesi’nde bindiği minibüsten ikisi akrabası 5 kişi tarafından zorla kaçırılan hemşirelik bölümü öğrencisi Zelal Topçul, dün gece polisin düzenlediği operasyonla bulundu. Genç kız sağ salim kurtarılırken, olayla ilgili aralarında akrabaları Derviş Topçul ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki gün sonra annesi ve kardeşleriyle buluşan genç kız, huzurlu bir güne uyanmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Mehtap ve baba Yusuf Topçul ile kardeşlerine sarılarak hasret gideren Zelal Topçul, kendisini kaçıranlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.


Homurlu Mahallesi’ndeki bir akrabalarında geceyi geçiren ve günler sonra kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Mehtap Topçul ise "Şu an çok mutluyum. Tek istediğim kızımı bulmaktı. Amacımıza ulaştık. Artık yargıya güveniyoruz, devlete güveniyoruz. Onlar gereğini yapacaktır. Bu anı gördüm ya başka bir şey istemiyorum" dedi.


Olayın ardından ailenin bulunduğu ev, ziyaretçi akınına uğrarken, Topçul ailesinin bu akşam kızlarıyla birlikte memleketleri Mardin’e dönecekleri öğrenildi.




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