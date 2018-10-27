Kaçırıldığı iddia edilen Suriyeli Muhammed Mersin'de çöp toplarken bulundu

Suriye'deki iç savaşta atılan bir bomba sonucu vücudu yanıklar içerisinde kalan, aynı savaşta babası öldükten Türkiye'ye sığınan ve Antalya'da tedavi edildiği sırada amcası tarafından dilendirilmek için hastaneden kaçırıldığı ileri sürülen 8 yaşındaki Muhammed Ali, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kağıt toplarken bulundu.

Küçük yaşlarda annesi ve babası ayrılan daha sonra Suriye'de çıkan iç savaş yüzünden babasını kaybeden Muhammed Ali (8), savaşta bir gözünü kaybetmiş ve vücudu da yanıklar içerisinde kalmıştı. 4 sene önce akrabalarıyla Türkiye'ye sığınan Muhammed Ali'ye sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneği sahip çıktı. Antalya'da yüz nakli olmak için hastaneye yatırılan minik Muhammed'in, Mersin'de yaşayan amcası tarafından 'daha çok para kazanmak' için kaçırıldığı iddia edildi. Konuyu köşesine taşıyan gazeteci Uğur Dündar, "Sizlerden bu kez minik Muhammed için yardım istiyorum. Mersin ve Antalya sokaklarında savaş kurbanı olan talihsiz yavruyu arıyoruz" diyerek, Suriyeli çocuğun dramına dikkat çekmişti.

Gazeteci Uğur Dündar'ın köşesine taşıdığı olayı ihbar kabul eden Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin sokaklarında Muhammed'i bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Muhammed'i Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde amacı ile birlikte çöp toplarken buldu. Küçük çocuk ve amcasını şubeye götüren ekipler, Muhammed'in yurda verilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.