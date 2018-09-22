Kadın basketbolcular Özgecan'ın mezarına çiçek bıraktı

Mersin'de üçüncü kez düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'na katılan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinin oyuncuları, turnuvaya adı verilen Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen turnuva için kente gelen Hatay Büyükşehir Belediye sporcularından Hülya Çokvar, Çukurova Basketbol'dan Sena Özelçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Özlem Şencan ve sporcusu Gülşah Gümüşay, 2 yıl önce Tarsus İlçesi'nde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı. Sporcular, Özgecan'ın 'melek' figürlü anıt heykelinin bulunduğu mezarının başında dua etti.

"Hazırlık turnuvasından daha fazla bir anlam taşıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyespor'un genel menajeri Melahat Aydın, "Bu yıl Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın 3.'sünü düzenliyoruz. Tabi bir hazırlık turnuvasından daha fazla bir anlam taşıyor. Kadınlara şiddetin devam ettiği bir toplumda, her gün dur diyebilmeyi amaçlıyoruz. Tabi bu amaçla Özgecan'ımızı da tekrar hatırlıyoruz ve kimseye unutturmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten ders alınması gereken bir durum. Bu sene turnuvamıza 6 takım katılıyor. Takımlarımız büyük bir onula turnuvaya katılmak istiyorlar. Mersin halkını güzel bir basketbol turnuvası izlemek ve Özgecan'ı tekrar anmak için Edip Buran Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.

"Turnuva ile Özgecan'ın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz"

Sporcu Gülşah Gümüşay ise, "Gerçekten çok üzgünüz. Hiçbir kızın, hiç bir insanın başına böyle şeyler gelsin istemeyiz. Biz Özgecan'ın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz yaptığımız basketbol turnuvasıyla. Umarım bundan sonra genç kızlarımızın başına bu tarz kötü olaylar gelmez. Biz kimsenin zarar görmesini istemiyoruz ve sporcun bazı şeyleri engellemesini istiyoruz. Umarım bu turnuvada Özgecan'ın ruhunu birazcık olsun gururlandırırız. İdmanlara başlayalı 5 hafta oldu. Turnuva tamamıyla bir hazırlık turnuvası. Rekabetli bir turnuva geçeceğini düşünüyorum. Bütün taraftarları bekliyorum" ifadelerini kullandı.