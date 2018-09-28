Kadın üretici pazarı hayatını değiştirdi

Mersin'de yaşamını çöpten ekmek toplayarak ve komşularının yardımıyla sürdüren 70 yaşındaki Saadet Dağlı'nın hayatı, Mezitli Belediyesi'nin 'Kadın Üretici Pazarı Projesi' ile değişti. Dağlı, kendisine tahsis edilen tezgahta, bahçesinde üretebildiği maydanoz ve naneyi satarak geçimini sağlıyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan ve hayatı küçük yaşlardan itibaren ekonomik zorluklarla geçen Saadet Dağlı, eşiyle birlik bir naylon çadırda yaşıyor ve çöpten ekmek toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Dağlı'nın hayatı bir komşusunun önerisiyle tamamen değişti. Dağlı, Mezitli Belediyesi tarafından kurulma hazırlıkları yapılan Kadın Üretici Pazarı ofisine giderek yardım istedi. 1 metrekarelik bir tezgah tahsisi yapılan Dağlı'ya ürününü nasıl değerlendirebileceği konusunda rehberlik bilgisi verildi. Dağlı yeterli bilgiyi aldıktan sonra kendisine tahsis edilen tezgahta bahçesinde ürettiği maydanoz ve naneyi satmaya başladı.

"Artık çöpten ekmek toplamıyorum"

70 yaşından sonra ancak yüzünün güldüğünü belirten Dağlı, "Daha ilk Kadın Üretici Pazarı'na gidip derdimi anlattığımda evde ekmek bile olmadığını anladılar sanki elime bir gıda kolisi verdiler. Sonra kaydımı yaparak önce eğitim verildi ardından başlattılar. Satacak bir şeyim de yok. Komşudan üç patlıcan, üç tane de elma alıp satışa başladım. Şimdi gördüğüm her yerde yaşadıklarımı anlatarak hem bana bahşedilen yaşamı hem de istenirse ne kadar çok insanın yaşamına dokunulabileceğini anlatıyorum. Milletvekilleriyle tanıştım, ödüller aldım. Elbette zengin birisi olmadım, katlara saraylara sahip değilim ama şimdi çöpten ekmek toplamıyorum. Tek oda da olsa başımı sokabildiğim bir evim var. Zamanında naylon çadırda yaşayan bir insan için bunun ne büyük bir zenginlik olduğunu kimsenin bilmesi mümkün değil" dedi.

"Kazancım bana yetiyor"

Kadın Üretici Pazarı'nda daha önce hiçbir yerde olmayan bir dayanışmanın olduğunu ifade eden Dağlı, "Herkes birbirine yardım ediyor. Ağır olan eşyalarımı ben kaldıramazsam birisi gelip ucundan tutuyor. Satacak bir şey bulamazsan paylaşılıyor. Ama mutlaka eve ekmek alabilecek parayı kazanıyorsun. Pazarımız günde 2 gün açık oluyor ve ben malım iyi olurda pazara çıkabilirsem günde 50 TL kazanabiliyorum. 2 günde kazandığım 100 TL elektriğime de suyuma da yetiyor. Bazen 20 TL oluyor bazen 80 TL oluyor. Ama kazanıyorsun" ifadelerini kullandı.