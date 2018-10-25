Kadın üretici pazarı Kanada'ya örnek oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi ile Niagara Falls Belediyesi kardeş şehir oluyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerle işbirliği güçlendirilerek protokol imzalanacak. Niagara Falls Belediyesi, başta kadın üretici pazarı olmak üzere çok sayıda proje Kanada'da da uygulamaya da karar verdi.

Kanada'nın Niagara Falls kentine giden Mezitli Belediye Meclisi üyeleri, iki kent arasında kardeş şehir görüşmeleri yaptı. Niagara Falls Belediyesi'nin daveti üzerine Kanada'ya giden, Şenol Çavuş, Ünal Kara, Ahmet Polat ve Müslüm Duru'dan oluşan heyet, burada Ontario NDP Niagara Falls Milletvekili Wayne Gates, Niagara Falls Belediyesi yetkilisi Wendy Canavan, CHP Kanada Birlik Başkanı Halil Sivri, çeşitli siyasi parti temsilcileri ile görüşmelerde bulundular. Konuk olduğu yetkililere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın selamını ileten Meclis üyeleri, Mezitli'de gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdiler. Niagara Falls Belediye Meclis Salonunda yapılan karşılıklı sunum sonrası Niagara Falls Belediyesi, Mezitli Belediyesi ile ‘kardeş belediye' olarak her türlü anlaşma ve protokol imzalamaya hazır olduklarını ifade edildi.

Toplantıda Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen başta kadın üretici pazarı, örgü evi, güneş park, çocuk gündüz bakımevi gibi projeleri Kanada'da uygulamak istediklerini ifade eden Niagara Falls Belediyesi yetkilisi Wendy Canavan, “Önümüzdeki dönemde söz konusu projeleri ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla Mezitli'ye gelmek istiyoruz. Kardeş şehir olma her iki kentimiz için de çok önemli fırsatlar soracaktır. İmzalanacak ‘kardeş belediye' anlaşmasının iki kent için de çok önemli bir bilgi alışverişine olanak sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kanada Nıagara Falls Belediyesi İle Mersin Mezitli Belediyesi arasında ikili ilişkileri eğitim, kültür ve ekonomik açıdan geliştirmek adına ziyarette bulundukları bilgisini veren Meclisi üyeleri, “Çok faydalı görüşmelerin yapıldığı bir ziyaret oldu. Gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlik nedeniyle Nıagara Falls Belediyesi yetkilileri ve Kanada'da yaşayan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ziyaretin bizi en çok gururlandıran tarafı ise projelerimizin birçoğunun Kanada'da uygulanabilmesi için çalışma yapılması kararı oldu. Belediyemiz ve ülkemiz adına gurur duyduk" ifadelerini kullandılar.

Kardeş şehir olmanın asıl amacının iki kent arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin sağlanmasının olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Meclis üyesi arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler bizi son derece mutlu etmiştir. Özellikle, kadın üretici pazarı, örgü evi, güneş park, çocuk gündüz bakımevi gibi projelerimizin beğenilerek Kanada'da uygulanmak istemesi bizi ayrıca gururlandırmıştır. Kardeş şehir olmanın da amacı budur zaten. Her türlü konuda işbirliği yapma yolu açılıyor. Karşılıklı yapılan ziyaretler sırasında insanlar birbirlerini ve kentleri tanıyor, kültürel, ekonomik ve bilimsel bağlantılar kuruluyor. Şehirler birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma fırsatı buluyorlar. Daha ilk görüşmelerde bu denli büyük yol kat etmek bize ayrı bir gurur vermiştir" diye konuştu.