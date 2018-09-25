'Kadın Üretici Pazarı', uluslararası arenada

Mezitli Belediyesi'nin 'Kadın Üretici Pazarları' projesi, Çin'de düzenlenen 2018 Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü Yarışması'nda yarı finale kaldı.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Kadın Üretici Pazarları' projesi uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın hayata geçirdiği ilk projelerden birisi olan 'Kadın Üretici Pazarları', Çin'de düzenlenen 2018 Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü Yarışması'nda yarı finale kaldı. 213 şehirden 313 başvurunun yapıldığı yarışmaya farklı, yenilikçi bir yaklaşımla kadının ekonomide, sosyal hayattaki statüsüne, haklarına sahip olmasını desteklemek amacıyla geliştirilmiş projesi ile katılan Mezitli Belediyesi son 15 arasına girdi.

Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Dünya Büyük Metropoller Birliği (Metropolis) ve Guangzhou şehri tarafından desteklenen Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü (Guangzhou Ödülü), kentlerde ve bölgelerde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesindeki yenilikleri tanımayı ve böylelikle vatandaşlarının refahını ve yaşam kalitesini ilerletmeyi amaçlıyor.

"Kadın güçlenmezse toplum gelişmez"

Kadınların Mezitli'de daha iyi şartlarda olması için hazırladıkları projenin bu denli büyümüş olmasının kendisini son derece onurlandırdığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Burada tezgah açan kadınlarımız, ekonomik olarak daha güçlü oluyorlar. Kadınlarımız ekonomik olarak güçlenmedikçe ne siyasi ve toplumsal olarak daha güçlü olabilir ne de artık görmek istemediğimiz kadına şiddet ve cinayetin önüne geçilebilir. Kadınlarımız güçlenmedikçe Türkiye'de siyasi yönden de herhangi bir yere varmamız mümkün değil. Kadınlarımız artık daha dik ve güçlü duruyorlar” dedi.