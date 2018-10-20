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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Bellona Kayseri Basketbol'u 89-64 yendi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da iyi savunma yaparak başladı. Bu periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, periyot 14-14 berabere tamamlandı. İkinci periyotta da birbirine çok üstünlük sağlayamayan 2 ekip, yine karşılıklı sayılar bulurken, devreye Mersin Büyükşehir Belediyespor 30-28 önde girdi. Maçın 3. periyotuna ise etkili başlayan ve bulduğu sayılarla bir anda aradaki sayı farkını açan ev sahibi ekip, 3. periyodu 61-47 önde tamamladı. Maçın son periyodunda da aradaki sayı farkını açan Mersin ekibi, maçı 89-64 kazandı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Uğur Özen, Göksun Öz, Yiğit Gönül Taş


Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 5, Melisa Korkmaz 6, Gonca Karataş 4, Gintare Petronyte 19, Sasa Cado 10, Tiffany Simone Mitchell 16, Ashley Janeen Walker 14


Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 9, Anne Marie Armstrong 4, Aysun Yararbaş Yılmaz 1, Majamljkovic 6, Yvonne Marche Andersonk 15, Luca Ivankovic 13, Gizem Sezer 8, Gamze Takmaz 4, Melike Tuğba Oral 4


1. Periyot: 14-14


Devre: 30-28 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. Periyot: 61-47 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

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