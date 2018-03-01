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01 Mart 2018 10:27

Kadınlar ‘çocuk istismarı’ için tek yürek oldu

Mezitli Soroptimist Kulübü, çocuk istismarına karşı ‘Çocuk susar, sen susma’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kadınlar ‘çocuk istismarı’ için tek yürek oldu

01 Mart 2018 10:27


Mezitli’de kadınlar, çocuk istismarına ’dur’ demek için tek yürek oldu. Mezitli Soroptimist Kulübü, son dönemde yoğun olarak kamuoyunun gündemine gelen ‘çocuk istismarı’ ile ilgili, kadınları bilgilendirmek ve dikkatlerini çekmek için bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Mezitli Belediyesi STK Merkezindeki toplantıda konuşan Mezitli Soroptimist Kulübü üyesi psikolog Nevin İlgün, çocuk istismarının giderek arttığına dikkat çekerek, olası bir istismar durumunda yapılması gerekenleri anlattı. İlgün, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, kulübün kurucu başkanı Sembol Tarhan, kulüp üyeleri ve çok sayıda kadın davetlinin katıldığı toplantıda, hangi davranışların istismara, hangi davranışların ihmale girdiğini detaylı olarak anlattı.


"Çocuk istismarını kadınlar durduracak"


Kulüp olarak günümüzün en önemli sorunu haline gelen çocuk istismarının önüne geçmek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, "Çocuk istismarlarını kadınların el birliğiyle durduracağız. Başlattığımız ‘Çocuk susar, sen susma’ konulu bilgilendirme toplantımızla bunu başlatmış olduk. Daha önce çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza kalkan olduk. Çocuklarımızın her daim takipçisi, denetleyicisi ve koruyucusu olacağız. Bunu biz kadınlar birlik olup, el ele vererek başaracağız” diyerek, katılım gösteren tüm kadın davetlilere teşekkür etti.


Toplantının ardından Varat, sunumuyla salondakileri bilinçlendirdiği için psikolog Nevin İlgün’e teşekkür belgesi takdim etti.




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