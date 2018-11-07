Kadınlar "EVKA Projesi" ile daha bilinçli

'si gerçekleştirilen Ev Kadınları Eğitimi Projesi (EVKA) kapsamında yapılacak olan eğitimler, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımıyla başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesi'ne (EVKA) çeşitli mahallelerden yaklaşık 120 kadın katıldı. 5 hafta boyunca devam edecek olan bilinçlendirme eğitimleri ile ev hanımlarının bilinçlendirilerek, sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları hedefleniyor. Projesi kapsamında 120 kadına, ev kazalarından ilk yardıma, kadın haklarından sağlığa, aile içi iletişimden erken tanının önemine kadar birçok farklı konuda eğitim verilecek.

"Kadınlar hayatın vazgeçilmezidir"

Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve aynı yerde verilmeye devam edecek olan EVKA Projesi Eğitim Seminerlerinin ilk gününde konuşan Kocamaz, kadınların hayatın içerisindeki önemine değinerek, "Kadınlar hayatın vazgeçilmezidir. Her zaman söylüyorum, bir elmanın bir yarısı erkekse diğer yarısı da kadındır. Nasıl ki elmayı ortadan kesip bıraktığınızda çürümeye terk etmiş olursunuz, kadın ve erkeği konum olarak ayırdığınızda toplumu çürümeye terk etmiş oluruz. İnsan hayatında kadın ve erkek o denli önemlidir" dedi.

"Geleceğimizin teminatı çocukları kadınlar yetiştiriyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak birçok sosyal projeye ağırlık verdiklerini söyleyen Kocamaz, "2014 yılında Mersin'i engelsiz kent yapacağız dedik. Bununla birlikte kadın dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, hayvan dostu kent yapacağız dedik ve bunların protokollerini imzaladık. O günden bu yana da imzaladığımız protokolün içerisini hayata geçirdiğimiz projelerle doldurma gayretleri güdüyoruz. ‘Mersin'i Birlikte Yönetelim Birlikte Büyütelim' anlayışı ile söz verdiğimiz gibi bütün sivil toplum örgütleri ile projeler üretiyoruz. Mersin'i farkındalık yaratan bir kent yapma gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Sizler bizim için her zaman önemlisiniz ve başımızın tacısınız. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sizler yetiştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Seminerin ilk gününde Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ‘Kadın Olmak Harika' adlı konuyu katılımcılarla paylaşırken, Bağımlılık Psikoloğu Mervan Teselli, ‘Madde Bağımlısı Çocuğunuzu Nasıl Tanırsınız?' adlı sunumlarını gerçekleştirdi.