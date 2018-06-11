Kadir Gecesi’nde oruçlar Tarsus’ta açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak sürdürülen ilçe iftarlarının durağı Tarsus oldu. Ramazan ayının 26’ncı gününde Turgut İçgören ilk ve ortaokulunda kurulan iftar sofralarında buluşan Tarsuslular, dualar ve okunan ezanlar eşliğinde oruçlarını açtı.

“Daha yürüyecek çok yolumuz var”

Okul bahçesinde Tarsuslu hemşerileri ile sohbet edip, selamlaşan ve tek tek vatandaşların Ramazan-ı Şerifi ile Kadir Gecesini kutlayan Başkan Kocamaz, “Ramazan’ın feyzinden, bereketinden inşallah hep birlikte faydalandık. Ramazan oruç ayı, Ramazan bereket ayı, Ramazan birleşme, bütünleşme, kaynaşma ayı. Ramazan saygı ve sevginin doruğa tırmandığı çok özel bir ay. Hepsinden önemlisi de tokun açın halinden anladığı ve paylaşımın yükseldiği çok özel bir ay” dedi.

24 yıldır kentte hizmet verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini kaydeden Kocamaz, “24 yıldır sizlerle beraber kentimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Gerçekten görev yaptığımız bu 24 yıllık süre içerisinde sizlerle hep kaynaştık, hep bütünleştik ve bu yolu hep birlikte yürüdük. İnşallah gelecekte hem Tarsus’umuz hem Mersin’imiz bütün ilçeleriyle birlikte tüm ilimiz hak ettiği değeri bulacak, hak ettiği yere inşallah gelecektir. Önemli olan birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Barış sevgi ve kardeşliğimiz daim olsun. Birbirimize, ülkemize, bayrağımıza sahip çıkalım. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen hainlere fırsat vermeyelim. Yeterince içten ve dıştan bu ülkeyi bölmek isteyen hainler mevcut. İnşallah bizler saflarımızı sıklaştırdığımız sürece o hainler bu topraklarda Allah’ın izniyle vücut bulamayacaktır. Biz sizlere güveniyoruz. 24 yıldır bu yolu birlikte yürüdük, daha yapacak, daha yürüyecek çok yolumuz var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Anıt Mahalle Muhtarı Mustafa Naci Güllü tarafından, Başkan Kocamaz’a annesi Hacı Lütfiye Kocamaz’ın fotoğrafının yer aldığı el yapımı bir tablo hediye edildi.