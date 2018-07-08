Kahvehanede alacak verecek tartışması: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Gazi İlkokulu Sokak’taki bir kahvehanede 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.C. isimli şahıs otomobilinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı A.İ.’ye (46) iki el ateş etti. Olayda A.İ ile olayla ilgisi olmayan İ.Ş. (70) yaralandı. Yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan A.İ. Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.