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08 Temmuz 2018 10:59

Kahvehanede alacak verecek tartışması: 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Kahvehanede alacak verecek tartışması: 2 yaralı

08 Temmuz 2018 10:59


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Gazi İlkokulu Sokak’taki bir kahvehanede 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.C. isimli şahıs otomobilinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı A.İ.’ye (46) iki el ateş etti. Olayda A.İ ile olayla ilgisi olmayan İ.Ş. (70) yaralandı. Yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan A.İ. Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.


Ekipler olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.




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