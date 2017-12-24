Artık dünyada yeni bir döneme ve sürece giriyoruz. Bundan sonra ’Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım’ devri bitti" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, partisinin Mut İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerde (BM) kabul edilen Kudüs tasarısında, 128 ülkenin ABD’nin tehditlerine rağmen Türkiye ve Filistin’i desteklediğini belirtti. Elvan, "128 ülke Türkiye’nin ve Filistin’in arkasında durdu. ABD ve İsrail’e en büyük cevabı şamar gibi verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve dik duruşu bu ülkeleri etkiledi. Bu karardan önce ABD ise teker teker ülkeleri arayarak eğer siz Filistin’i desteklerseniz bunu not ediyoruz ve size para destek veriyoruz. Bizim kararımızı desteklemezseniz size gerekeni yaparız dedi. Açıkçası dünyanın 195 ülkesini tehdit ettiler. Buna rağmen 128 ülke, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ABD’nin kararına karşı zafer elde ettiler. Artık dünyada yeni bir döneme ve sürece giriyoruz. Bundan sonra ’Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım’ devri bitti. Biz her zaman Türkiye olarak hep haklının, mazlumun yanında olduk. Nerede zora düşen, sıkıntı çeken, açlık içinde kıvranan ülke varsa onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanların başarılı olamadığını ifade eden Bakan Elvan, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bütünleşerek dimdik ayakta durduğunu söyledi. Elvan, "Türkiye’de artık darbe oldu Türkiye bundan sonra büyüyemez. Türkiye’yi karanlık günler bekliyor dediler. Biz 2017 yılında 3. çeyrekte yüzde 11,1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldik. Güçlenme sizlerin desteğiyle oldu. 2018’de de büyümemiz sürecek" diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Akdeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, çevre il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.