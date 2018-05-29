Kalkınma Bakanı Elvan, hasta yakınlarıyla iftar yaptı

Hazırlanan bir düzenek, bir tezgah ve bu çerçevede bir yayın yapıyorlar. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en modern şehir hastanesi şu an Mersin’de. Bunun bir siyasi amacı olduğunu görüyorum" dedi.

Bakan Elvan, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi karşısında kurulan iftar çadırında hasta yakınlarıyla orucunu açtı. Bakan Elvan’a Mersin Valisi Ali İhsan Su, MEÜ Rektör Ahmet Çamsarı ile il protokolü eşlik etti. Burada iftar öncesi vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Elvan, iftarını da bir vatandaşın tencereyle yanında getirdiği pilav ve ekmekle açtı.

"Yayını izledikten sonra şoke oldum"

İftarın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, bir televizyon kanalında ’adı şehir hastanesi ama şehir dışında’ başlığıyla verilen habere tepki gösterdi. Yayını izledikten sonra şoke olduğunu kaydeden Elvan, "Belediyenin taşıma hizmetlerindeki aksamalarını dile getirerek Şehir Hastanemizi kötülemeye kalkan bir açıklama, bir yayın. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en modern şehir hastanesi şu an Mersin’de. Beyefendiler zahmet edip, şehir hastanemizin içerisine girmiyorlar. Şehir Hastanemizde bire bir tedavi gören, hizmet alan vatandaşlarımızla muhatap olmuyorlar. Hazırlanan bir düzenek, bir tezgah ve bu çerçevede bir yayın yapıyorlar. Birileri bu yayını yaptırıyor. Bu konuda bazı bilgilerde bana geldi. Esefle karşıladım, çok üzüldüm. Böyle bir ulusal kanalın Türkiye’nin bu başarısını sadece Avrupa’nın da değil dünyanın en modern hastanelerinden birini kötülemeye çalışması ayıptır. Hele hele o kanala, o sunumu yapan kişiye hiç yakışmaz. Çok ayıp. Maalesef bunu ya siyasi amaçla yada kendilerinin yanlış bilgilendirildiklerini düşünüyorum. Genel hatlarıyla yayın politikalarına baktığınızda bunun bir siyasi amacı olduğunu da gördüğümü ifade etmek istiyorum. Gelsin bu yayını yapan arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi’ni görsün. Buranın 5 yıldızlı otelden daha konforlu, daha lüks ve daha iyi hizmet verdiğini görsün" diye konuştu.

"Orası dağın başı değil"

Hastanenin konumuyla ilgili de konuşan Elvan, "Ayrıca şöyle bir ifade kullandığını da gördüm. Dağın başında bir hastane yapmışlar. Beyefendi orası dağın başında değil. Mersin 2 milyon nüfuslu oldukça büyük bir metropol kent. Elbette Mersin halkımıza hizmet edecek olan bir yere yapılmış durumda ama şehrin dışında, dağ başında bir yer değil kesinlikle. Elbette bazı hastalarımız uzaktan gelmek zorunda kalıyorlar ki Mersin’in bir ucundan bir ucuna gitmeye kalktığınızda neredeyse 1 saate yakın bir zamanınız trafiğin durumuna göre geçebilir. Doğu-Batı ekseninde şehirleşmenin olduğu bölgede yaşıyorsunuz. O açıdan elbette hastaneye ulaşımda zaman sıkıntısı yaşanabilir. Tabi buda belediyenin vermesi gereken bir hizmet ancak belediye başkanımızdan aldığımız bilgi doğrultusunda o 3 araç değiştiriyorum diyen arkadaşımızın tek araçla hastanenin önüne kadar gelebildiğini öğrendik. Bunun da gerçek olmadığını belediye başkanımızda, valimizde aktardı. Biz şehir hastanemizle, Mersin halkı ile gurur duyuyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin o insanların kampanyalarına, yalanlarına hiçbir zaman halkımız aldanmayacaktır. Halkımız gerçekler neyse onu görmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

"3,5 milyondan fazla kişiye hizmet vermiş durumdayız"

Halkın zorla Şehir Hastanesi’ne yönlendirilmesinin de söz konusu olmadığının altını çizen Elvan, “Şehir Hastanemiz günde 10 bin kişiye hizmet veriyor. Bugüne kadar 3,5 milyondan kişiye hizmet vermiş durumda. Son derece modern teçhizatla donanımlı. Elbette Şehir Hastanemize gelmek istemeyenler diğer hastanelerimize gidebilirler. Ama daha üst düzeyde bir teşhis konusunda, tedavi konusunda hizmet almak isteyenler elbette Şehir Hastanemize geliyorlar. 1 yıl içerisinde 117 bin ameliyat yapıldığını ifade etmek istiyorum. Yapılan yayında Avrupa büyük ölçekli şehir hastanelerini terk ediyor ancak Türkiye bu tür hastaneleri yapmaya başladı diye bir ifade kullandı. Zannedersem bu arkadaşımız Avrupa’daki sağlık kurumlarının yapısıyla ilgili en ufak bilgisi söz konusu değil. Avrupa’da sağlık sektörü çökmüş durumda. Avrupa ülkelerine gitsin insanların sağlıkla ilgili ne tür sıkıntılar yaşadıklarını sorsun. Dünyanın en iyi modellerinden birine sahibiz, dünyanın en iyi hastanelerinden birine sahibiz, dünyanın en iyi hizmet sunan sektöründen birine sahibiz. Sektördeki memnuniyet oranı da ortada” ifadelerini kullandı.