Mersin Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, AK Parti’li milletvekilleri mazbatalarını Mersin İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras’tan aldı. Törende açıklamalarda bulunan Elvan, "İl seçim kurulu başkanımıza, ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, yüksek seçim kurulu başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Milletvekili seçilen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah birlik içerisinde huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böyle bir süreci başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Aras ise, seçim öncesi ve sonrasında kanun dışı hiçbir olayın yaşanmadığını belirterek, "Bu ortamı sağlayan siyasi partilere, valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, mazbataların AK Parti Mersin milletvekillerine verilmesinin ardından sona erdi.