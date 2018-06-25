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25 Haziran 2018 02:18

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "81 milyon vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

Mersin’in Erdemli İlçesinde gece yarısından sonra seçim sonucu kutlamalarına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti binası önünde vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

25 Haziran 2018 02:18


Elvan konuşmasında ayrım yapmadan 81 milyona hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Coşkulu kalabalığı seslenen Elvan, "Bundan sonraki süreçte geçmişte olduğu gibi 81 milyon vatandaşımızın her birine sahip çıkacağız. Ne olursa olsun, kim olursa olsun teröre bulaşmadığı takdirde, şiddete bulaşmadığı takdirde, ne diyoruz her bir vatandaşımıza ’gel’ diyoruz, ’ne olursan ol yine gel’ diyoruz. Herkese kucak açıyoruz. Tüm partilere kucak açıyoruz. Farklı partilere oy veren kardeşlerimiz olabilir. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Ama o kardeşlerimize de 81 milyon vatandaşımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Bizim için önemli olan vatanını sevmesi, milletini sevmesi, devletini sevmesi, ay yıldızlı al bayrağımızı sevmesi. Onun için her bir kardeşimize yine hizmet etmeye devam edeceğiz."


Bakan Elvan kendilerine destek veren MHP ve Büyük Birlik Partililere de teşekkür etti.




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