Kalp cerrahisinde güçlü kadro

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, kalp cerrahisinde yeni bir kadro oluşturarak özellikle çocuk kalp cerrahisi noktasında artık tedavi merkezi haline geldi.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, bundan sonraki süreçte kalp damar cerrahisi uzmanları Prof.Dr. Murat Özeren, Prof.Dr. Nehir Sucu, Doç.Dr. Cihangir Ersoy, Uzm.Dr. Ümit Duman ve kardiyoloji doktorları Tuncay Parmaksız ve Aytaç Vural ile birlikte kalp cerrahisi konusunda başka bir boyuta ulaşacaklarını belirtti. Şahin, “Bugüne kadar 6 bin bypass, 40 bin anjiyo yapmış bir hastaneyiz. Kardiyoloji ve kalp cerrahisi konusunda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Özellikle çocuk kalp cerrahisi konusunda, konjenital kalp hastalıkları konusunda Mersin'de bir ilk olarak artık bir tedavi merkezi olduğumuzu söylemek isteriz. Bugüne kadar Mersin'de bu ameliyatlar pek fazla yapılmıyordu. Akademik kadrodaki doktorlarımızın bu ameliyatları hastanemizde yapması bizim için çok önemli. Kalp damar cerrahisi konusunda da 24 saat vatandaşlarımıza hizmet için çalışmalarımıza hız verdik. Bu Mersin için gerçekten çok önemli bir konu. Bu önemli merkezle birlikte özel hastane olarak bir ilki hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Hastane olarak emin adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydeden Şahin, "Mersin'de kaliteli hastanelere ihtiyaç var. Biz bu konuda öncü olmak istiyoruz. Mersin'de bu tür üst düzey tedavi merkezi olabilmek bizim için gurur kaynağı. Bunun içinde uzman kadromuz ve personellerimizle 24 esasi ile çalışarak hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.