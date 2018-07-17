Kalp krizinden ölen polise veda

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, evli 2 çocuk babası Erkan Güzel (40), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Erkan Güzel’i son yolculuğuna uğurlamak için emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, siyasi parti temsilcileri ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Erkan Güzel’in mesai arkadaşları ile uyumu, sevgi ve hoşgörülü kişiliğiyle sevilen, örnek bir polis olduğunu söyleyerek ailesine sabır diledi.

İlçe Müftüsü Abidin Çınar tarafından dua okunması ve helallik alınmasının ardından Güzel’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesine gönderildi.