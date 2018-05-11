Kamu personeline KBRN eğitimi

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, çok sayıda kamu personeli katıldı. Mersin AFAD Şube Müdürü Fazile Hekim tarafından slayt gösteri eşliğinde verilen eğitimde katılımcılara, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırı karşısında alınması gereken önlemler, korunmak için yapılması gerekenler ile çalan sirenlerin ne anlama geldiği, siren sesinin duyulduğu anda yapılması gerekenler anlatıldı.

Gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) silahların teşkil ettiği tehdit ve tehlikelerin hızla arttığına, kimyasal silah yapım maliyetinin ise çok ucuza mal olduğuna, komşu ülkelerde bu tür silahların bulunduğuna ve zaman zaman kullanıldığına dikkat çeken Hekim, “Ülkemiz bu tür silahların yapımına ve kullanılmasına karşı, bu konuda uluslararası anlaşmalara imza koymuştur. Mersin olası bu tür saldırılar karşısında ilk hedeftir. Bu nedenle ’A sınıfı’ kategorisindedir. İyi yapılmış hazırlıklar kayıpları azaltır” dedi.

Kimyasal saldırı anında siren sesinin duyulduğu andan itibaren açık alanlarda durulmamasını mutlaka kapalı alanlara girilerek kapı ve pencerelerin dışarıdan hava almayacak şekilde izole edilmesini veya evlerin banyo ile tuvaletlerine sığınılmasını isteyen Hekim, “Açık alanda iseniz nefesinizi kapalı bir alana girene kadar tutunuz. Çünkü alacağınız bir nefes sizi ölüme götürür. Kapalı alana girdiğinizde üstünüzdeki giysinizi mutlaka çıkarın ve vücudunuzun açıkta kalan kısımlarını mutlaka bol su ve sabunla yıkayın. Mülkü amirler tarafından dışarı çıkılabilir anonsu yapılmadan sakın dışarı çıkmayın” diye konuştu.

Hekim, katılımcıların çeşitli sorularını yanıtlamasın ardından toplantı sona erdi.