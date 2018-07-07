Kamyon ve kayalıklar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Anamur’un Uçarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Teke (53) idaresindeki 43 VA 793 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayalıklar ve kamyon arasında kalan sürücü araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kamyon sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Sürücü Yaşar Teke’nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.