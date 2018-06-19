Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Emre K. yönetimindeki 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner idaresindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen Kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası takla atarak devrilen kamyonetteki sürücü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları H.S., C.S. ve C.S. ağır yaralandı. Aynı kazada, otomobil sürücüsü Emre K. ile araçta yolcu olarak bulunan Mert Gani T. ve Emre T. de yaralanırken, yaralıların tamamı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.