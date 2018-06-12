Kan bağışlayanlara madalya ve plaket

Törende 45 ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalya verildi.

Bir otelde düzenlenen programda, kan bağışçıları ile protokol önce iftar yemeğinde bir araya geldi. Ardından düzenlenen törende bağışçılar plaket ve madalyalarını aldılar. Burada konuşan Türk Kızılayı Mersin Şube Başkanı Necmi Erdem de Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bundan tam 150 yıl önce hasta ve yaralı askerlere yardım cemiyeti adıyla Türk Kızılay’ı kurulmuştur. Gelişen süreçler içerisinde bir takım isimler almıştır ancak 1935 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk Kızılay’ı adını vermiştir. Türk Kızılay’ı kurulduğu tarihten bu yana din, dil, ırk ve siyaset görüşümü ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmiştir, yardım etmeye de devam etmektedir. Türk Kızılay’ın savaşta ve barışta birçok önemli görevleri vardır. Ülkemizin yapmış olduğu bağımsızlık savaşlarının tüm cephelerinde Kızılay yer almıştır. Barışta da birçok görevlerimiz vardır. Eğitim, gençlik, sağlık hizmetleri ve en önemlisi de kan hizmetleridir. Kan sadece kaynağı insanda bulunan, yapay olarak üretilmeyen hayati bir sıvı maddedir. Ülkemizde kan ihtiyaçlarının tamamına yakını Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden ihtiyaç sahiplerinin kan ihtiyacını karşılamak için bağışçılarımızın bize destek vermesi gerekiyor. Allah’a çok şükür desteklerimiz iyi ama bunu artırarak devam ettirmeliyiz" dedi.

Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı ise Kızılay’ın özel ve devlet bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak, "Biz 2017 yılındaki hedefimizi 68 bin olarak belirlemiştik. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürmüş ve hedefimize ulaşmıştık. Bu yıl ise hedefimiz 72 bin. Allah’ın izni ile hedeflediğimizin de üstüne çıkarak bu yılı tamamlayacağız. Artık hastanelerde hastası olan insanların zor dönemlerinde kan arama işlemini sonlandıracağız. Gönüllü bağışçılarımızdan aldığımız kanları hastanedeki hastalarımıza göndermiş olacağız. Tabi vatandaşlarımız da kan bağışı konusunda artık bilinçleniyor. Şu anda mübarek Ramazan ayındayız ve okullar tatil. O yüzden özellikle mobil ekiplerimiz yaylalarda, tatil bölgelerinde, Ramazan etkinliklerinin olduğu bölgelerde çalışmalar sürdürüyor. Tabi yıllardır tartışılan bir konu var. Kan vermek oruç bozuyor mu bozmuyor mu diye. Kan vermek oruç bozmaz. İnsanlarımız rahatlıkla kan bağışında bulunabilirler. Zaten insanlarımız kan bağışında bulunuyorlar ve bundan sonrada bulunacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 45 kez ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalyaları verildi.