Kapkaç zanlıları kamerada

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların güvenini kazanıp ’telefon etme’ bahanesiyle aldıkları cep telefonlarını bir süre konuşuyormuş gibi yaparak kapkaç yöntemiyle çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu konuda gelen çok sayıda şikayeti değerlendiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede motorsikletli 2 zanlının kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri olayda kullandıkları motorsikletle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında 17 ayrı olaydan işlem yapılan R.R. ve O.H., ’Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve kapkaç’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yakalanan motorsikletli 2 zanlı aranıyor

Öte yandan, sokakta cep telefonu ile konuşan vatandaşlara sessizce arkadan yaklaşarak ellerindeki cep telefonlarını çalıp kaçtıkları belirlenen motorsikletli 2 şahsın ise arandığı bildirildi. Pazar alışverişinden dönen bir kadının görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahısların eşkalleri belirlenirken, yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.