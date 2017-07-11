Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 08:18

Kapkaç zanlıları kamerada

Mersin’de ’telefon etme’ bahanesiyle çok sayıda vatandaşın cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapkaç zanlıları kamerada

11 Temmuz 2017 08:18


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların güvenini kazanıp ’telefon etme’ bahanesiyle aldıkları cep telefonlarını bir süre konuşuyormuş gibi yaparak kapkaç yöntemiyle çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu konuda gelen çok sayıda şikayeti değerlendiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede motorsikletli 2 zanlının kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri olayda kullandıkları motorsikletle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında 17 ayrı olaydan işlem yapılan R.R. ve O.H., ’Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve kapkaç’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Güvenlik kamerasına yakalanan motorsikletli 2 zanlı aranıyor


Öte yandan, sokakta cep telefonu ile konuşan vatandaşlara sessizce arkadan yaklaşarak ellerindeki cep telefonlarını çalıp kaçtıkları belirlenen motorsikletli 2 şahsın ise arandığı bildirildi. Pazar alışverişinden dönen bir kadının görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahısların eşkalleri belirlenirken, yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:25
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!