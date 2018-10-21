Kar değil dolu

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı sebebiyle Erdemli-Karaman Ayrancı yolunda kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı 1600 rakımlı Toros Köyü ve çevresiyle Hacıalanı Yaylasında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda dolu toprak üzerinde yaklaşık 15 santimetrelik beyaz bir tabaka oluşturdu, adeta kar manzarasını andıran görüntüler ortaya çıkardı. Manzarayı cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Araçlarıyla ilerleyen sürücüler yolda oluşan dolu tabakası sebebiyle zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışı bazı seralara ve içindeki ürünler ile meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Köy ve çevresindeki ekili dikili alanda hasar tespiti yapılacağı öğrenildi.