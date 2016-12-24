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24 Aralık 2016 13:46

Kar engeline takılan hastalara belediye ekipleri yetişti

Kar engeline takılan hastalara belediye ekipleri yetişti

24 Aralık 2016 13:46

Mersin’de günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, kalınlığı 1,5 metreyi bulan mahallelerdeki hastalar, Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Mersin ve çevresinde etkisini gösteren soğuk hava, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bırakırken, 13 ilçenin tamamında etkisini sürdüren kar yağışı, beraberinde olumsuz koşulları da getirdi. Gülnar’dan Mut’a, Erdemli’den Çamlıyayla’ya kadar pek çok köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Hastaların yardımına belediye ekipleri yetişti
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 970 personelle 24 saat boyunca görev yapan belediye ekipleri, 13 ilçede 180 iş makinesi, kepçe, loder, çekici ve 150 kamyon ve pikap ile yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Erdemli’de devam eden karla mücadele çalışmaları sırasında kendilerine gelen ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik araç ve iş makineleriyle birlikte Büyük Sorgun Mahallesi’ne gitti. Kar yağışı devam ederken kapanan yolları açarak yaklaşık 5 saat süren çalışmalar neticesinde bölgeye ulaşan ekipler, sancısı tutan hamile Rukiye Serin ile birlikte yüksek ateş nedeniyle yardım bekleyen 2 aylık Umutcan Çangal ve 2 yaşındaki Mira Uslu’ya ulaştı. Hastalara ulaşan belediye ekipleri, arazi araçlarıyla hastaları buradan alarak yolda hazır halde bekletilen ambulanslara yetiştirdi.
2 gündür elektrik dahi verilemeyen Büyük Sorgun Mahallesi sakinleri, yollarının açılması ve hastalarının sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan çalışmalar kapsamında ayrıca, Gülnar’ın Kurbağa Mahallesi Kaplantaşı mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan Muhammed Güneş, Nazım Gül, Mustafa Gül ve Gülizar Gül isimli hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.
Yine Alanboğaz Mahallesi’nden Umre’ye gidecek olan 9 vatandaş ve yolda mahsur kalan 9 öğrenci ile birlikte 9 işçi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Gülnar’a ulaştırıldı.
Mut’ta ise kar yağışı sebebiyle ailesiyle birlikte dağda mahsur kalan çoban ve soğuktan 70-80 tanesinin telef olduğu 150 küçükbaş hayvan bulunan sürü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgeye ulaşılarak kurtarıldı.
Yoğun kar yağışı altındaki Demirözü Mahallesi’nde de elektrik kesintileri için yola çıkan ve burada mahsur kalan elektrik arıza ekipleri ile rahatsızlanan ve acil müdahale gerektiren Konur Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Kadim adlı vatandaş, kurtarılıp paletli 112 Acil aracına teslim edildi. Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla, Mut, Tarsus, Anamur, Silifke ve Mersin merkez ile kar yağışının yoğun olarak devam ettiği tüm bölgelerde ekipler, karayollarının yetersiz kaldığı yolları da ulaşıma açmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürürken, belediyenin bu çalışması da vatandaşın takdirini topladı.



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