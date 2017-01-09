Kar yağmayan Mersin’de dolu çocuklara eğlence oldu

Mersin’de öğleden sonra aniden bastıran dolu yağışı çocukların eğlencesi oldu.

Mersin’de öğleden sonra saat 15.15 civarında aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte okul ve etüt merkezlerinden çıkan çocuklar, adeta kartopu oynar gibi avuçladıkları doluyu sevinç çığlıklarıyla birbirlerine attılar. Mersin merkezde yaklaşık 15-20 dakika süren dolu bir anda caddelerin ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Aniden gelen doluya yakalanan yayalar kapalı alanlara kaçmaya çalışırken, çocuklar ise kendilerini dışarıya attı. Dolu yağışı esnasında okullarından ve etüt merkezlerinden çıkan ilkokul öğrencileri, doluyu eğlenceye çevirdi. Merkeze kar yağmayan Mersin’de, kar gibi yağan doluyu gören çocuklar, bir taraftan cep telefonları ile özçekim yaparken, bir taraftan da araçların üzerinde ve kaldırımlarda biriken doluyu avuçlayarak birbirlerine fırlattılar.

Sevinç çığlıklarıyla uzun süre dolu altında oyun oynayan çocuklar, İHA’ya konuşarak, “İlk defa görüyoruz. Kar oynuyoruz. Öğretmenlerimiz götürmedi. Onların inadına burada yağdı” dediler.