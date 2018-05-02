Karaduvar Mahallesi’nin altyapı ve yol sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından, yaklaşık bir ay sürdürülen çalışmalar kapsamında, Karaduvar Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanarak, tahribat oluşan yollar asfaltla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan ve bir süre önce alt yapı çalışmaları tamamlanan eski ve kullanışsız yollar asfaltlanarak modern ve konforlu hale getirildi. Bu kapsamda mahalleye 6 bin 162,61 ton finişerli yama çalışması gerçekleştirildiği ve 2 bin 300 metrelik alanda asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.