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02 Mayıs 2018 14:37

Karaduvar Mahallesi’nin altyapı ve yol sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde yıllardır süren altyapı ve yol sorununu, çözüme kavuşturuldu.

Karaduvar Mahallesi’nin altyapı ve yol sorunu çözüldü

02 Mayıs 2018 14:37


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından, yaklaşık bir ay sürdürülen çalışmalar kapsamında, Karaduvar Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanarak, tahribat oluşan yollar asfaltla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan ve bir süre önce alt yapı çalışmaları tamamlanan eski ve kullanışsız yollar asfaltlanarak modern ve konforlu hale getirildi. Bu kapsamda mahalleye 6 bin 162,61 ton finişerli yama çalışması gerçekleştirildiği ve 2 bin 300 metrelik alanda asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.




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