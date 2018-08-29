Karakucak Güreşleri 5’nci gününde Erdemli’de

Geleneksel Karakucak Güreşleri’nin beşinci gününde yiğitler, Erdemli’nin Sarıkaya Yaylası’nda er meydanına çıktı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen 5’inci Geleneksel Karakucak Güreşleri, Erdemli’nin Sarıkaya Yaylası’nda devam etti. Minikler, yıldızlar ve büyükler olarak 3 farklı kategoride düzenlenen mücadelelerde pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Kenan Gör, kıyasıya kozunu paylaştığı rakibini yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı.

"2019’da da aynı heyecanla devam edeceğiz"

Gelecek dönemde de yetki verildiği taktirde kırsaldan merkeze doğru hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Erdemli’yi de dağıyla taşıyla ovasıyla, deniziyle adım adım dolaştık ve sizlerden bir görev talep ettik. Şunu söyledik, ‘Biz Mersin’i dolaştıkça hizmet konusunda ne kadar aç olduğunu, hizmetlerden ne kadar nasipsiz kaldığını gittiğimiz her yerde görüyoruz. Dolayısıyla bize yetkiyi verirseniz biz hizmeti kırsaldan merkeze doğru götürerek en azından bugüne kadar yaşanan adaletsizliği ortadan kaldıracak ve Mersin’i topyekun inşallah hak ettiği yere getireceğiz’ dedik. O günden bu yana gece gündüz demeden Mersin’in mahalli müşterek ihtiyaçlarını gidermek için bütün ekibimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2019’da da aynı şevk ve heyecanla, sizlerin dua ve destekleriyle yolumuza devam edeceğiz. Mersin’i hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.

Güreş müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni sonrası Ahmet Şafak, Deniz Toprak? ile Ahmet Öngel konser verdi. Sanatçıların seslendirdiği şarkılar ve türküler eşlinde Erdemli halkı tadına doyulmaz bir gece geçirdi.