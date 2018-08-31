Karakucak Güreşleri Gözne’de sona erdi

Toroslar ilçesi Gözne Yaylası’nda yapılan, Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel’in sunumları ve manileri ile canlanan etkinlikte, izleyiciler güreşçileri dikkatle izledi. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden güreşçilerin mücadeleleri ise göz doldurdu. Karakucak Güreşleri’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, minikler, Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere 3 kategoride mücadele eden ve dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. Her boydan güreşçinin yarıştığı Gözne Yaylası’nda son günün başpehlivanı Enes Bandırma olurken, ikinciliği Paşa Karabulut, üçüncülüğü ise Ömer Yavuz ve Eren Turan aralarında paylaştı.

"Ağustos Türkler için zafer ayıdır"

Ağustos Ayı’nın zafer ayı olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bu zafer haftası etkinliklerine ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ağustos ayı Türk’ün ayı. Ağustos ayı zafer ayı. Tarihimiz boyunca birçok zaferi Ağustos Ayı’nda kazanmışız. Anadolu’ya 1071’de Romen Diyojen’i yenen, Alparslan’la birlikte devlet olmaya gelmişiz. Bizim bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızdan rahatsız olanlar Anadolu’yu akıllarınca elimizden alabilmek için defalarca Haçlı Seferleri gerçekleştirmişler. En son Haçlı Seferi de Kurtuluş Savaşımız. Ama Türk hür yaşamaya alışmış. Hür doğmuş, ömrü boyunca da esarete boyun eğmemiş, hür yaşamak için gerektiğinde canını feda etmesini bilmiş. Aziz Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan bu bağımsızlık mücadelesi, 30 Ağustos’ta zaferle neticelenmiş, 9 Eylül’de de Yunan denize dökülmüş" dedi.

"Oyunları bozmak için birlik olmalıyız"

Bu tür etkinlikleri, ülkenin birlik ve beraberliği, Türkiye oynanmak istenen oyunları bozmak için fırsata dönüştürmek mecburiyetinde oldukların belirten Kocamaz, "Bu zafer etkinliklerini coşku içerisinde kutlamak mecburiyetindeyiz. Bu etkinlikleri, ülkenin birlik ve beraberliği için, dirlik ve düzeni için ve ülkemizin üzerine oynanmak istenen oyunları bozmak için fırsata dönüştürmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.