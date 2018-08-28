Karakucak Güreşleri Silifke’de devam etti

’si düzenlenen ‘Geleneksel Karakucak Güreşleri’, dördüncü gününde Silifke’nin Mara Yaylası’nda devam etti.

“Eksik kalan hizmetleri de yine birlikte tamamlayalım”

Silifke’nin Mara yaylasında er meydanında protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “1994’te Tarsus’ta başlattığımız bu hizmet hareketini, 2014’de Mersin’in geneline yaygınlaştırmak üzere sizler bizlere destek verdiniz. Sırtımıza hem çok zor hem de vebali çok ağır bir görevi yüklediniz. Biz de o günden bu yana gece gündüz demeden Mersin’i bir bütün olarak ele alarak, 13 ilçemizi, köyden mahalleye dönüşmüş 509 yerleşim birimimizi, kapanan 40 beldemizi hizmetlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Maalesef Mersinimiz bugüne kadar alması gereken birçok hizmetten mahrum kaldı. Özellikle kırsalda çok fazla hizmet eksikliği vardı ve bizde hizmeti kırsaldan merkeze doğru götüreceğimizi ilan ettik. Bir iddia ortaya koyduk. Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız dedik. Allah’a çok şükür ki Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanında ve sorumluluğunda olan yolların büyük bir kısmı asfaltlandı. Bugün Mersin’in ulaşılamayan hiçbir yeri kalmadı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin kısa bir sürede anlatılamayacak kadar çok olduğunu vurgulayan Kocamaz, “Sizler zaten Mersin’deki inkişafı, gelişimi bizzat görüyorsunuz. Onun için diyoruz ki bu hizmetleri aynen 2014’te ‘Gelin Mersin’in birlikte yönetelim’ dediğimiz gibi eksik kalan hizmetleri de yine birlikte tamamlayalım. Bugüne kadar verdiğiniz destekler, yaptığınız dualarla bu yolu birlikte yürüyoruz. İnşallah eksik kalan hizmetleri de birlikte tamamlamak yine bize nasip olacak” diye konuştu.

Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel’in renkli sunumları ve manileri ile canlanan etkinlikte, seyirciler güreşçileri dikkatle izledi. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden güreşçilerin mücadeleleri ise göz doldurdu. Karakucak Güreşleri’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride mücadele eden ve dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi.

90+ kiloda güreşen Hüseyin Gündüz ile Enes Bandırma mücadelesinden Hüseyin Gündüz galip gelerek Mara Yaylası’nda başpehlivan oldu. Enes Bandırma’nın ikinci olduğu mücadelede ise üçüncülüğü Kenan Gür ve Salim Ercan paylaştı.

Dereceye giren güreşçiler ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Burcu Güneş geceye güneş gibi doğdu

Zafer Haftası konserlerinin Silifke ayağında ilk olarak sahneye Doğa Yavuz Uydacı çıktı. Uydacı’nın seslendirdiği birbirinden güzel ve hareketli türkülerin ritmine ayak uyduran Mara halkı coşkulu bir gece geçirdi. Son olarak sahneye çıkan Türk pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş, Silifkelilere tadına doyulmaz bir gece yaşattı. Güneş, verdiği konserde Silifkelileri kendisine hayran bıraktı.